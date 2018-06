FC Twente luistert met nieuwe shirts naar supporters: 'Make us proud again'

VideoENSCHEDE - FC Twente heeft donderdagmiddag de nieuwe tenues voor het komende seizoen gepresenteerd. De club voetbalt volgend seizoen in uitduels niet meer in het donkerblauw, maar in het lichtblauw. Het thuistenue is vanzelfsprekend rood gebleven.

Als door het shirt van de tegenstander niet in het rode of blauwe shirt gespeeld kan worden, speelt Twente in het zwarte shirt, in combinatie met witte broek.

Volledig scherm Tom Boere in het derde tenue, Wout Brama in het nieuwe thuistenue en Alexander Laukart in het uitshirt. © FC Twente

Details

Het nieuwe design herbergt meer details dan de vorige shirts. Zo prijkt er op de voor- en zijkant van het shirt het Twentse Ros, valt achter het logo het jaar van de oprichting van de club te zien (1965) en is op de onderrug van ieder shirt te lezen: 'Make us proud again'

Pure Energie

Ook het logo van hoofdsponsor Pure Energie is aangepast. De windmolen op de voorkant van het shirt is verdwenen. Eronder is een banner geplaatst met 'De Groenste Stroom' De windmolen is op de mouwen van het shirt nog wel te bewonderen. Daar is het wapen van de stad Enschede verdwenen, deze is nog wel in de nek te zien.

Volledig scherm 'Make us proud again' © 1Twente

Samenwerking

Merchandisemanager van FC Twente Helmut Dasselaar is in zijn nopjes met het eindresultaat. "Zowel supporters als hoofdsponsor Pure Energie hielpen ons mee met het ontwerpen van deze shirts. Samen zijn we tot een erg mooi resultaat gekomen."

De shirts zijn zondag 8 juli tijdens de open dag van FC Twente voor het eerst verkrijgbaar.

Volledig scherm Het nieuwe thuisshirt van FC Twente © FC Twente