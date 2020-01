FC Twente met McClaren en N’Kufo theater in

Liefst had Eddy van der Ley de avond op 2 mei gehouden, precies tien jaar nadat FC Twente het landskampioenschap behaalde. Maar het Wilminktheater was al bezet. Het is 13 mei geworden. Daar staat tegenover dat bijna iedereen die destijds bij de club heeft bijgedragen aan het kampioenschap aanwezig zal zijn. Trainer Steve McClaren heeft momenteel geen club, dus hij kan. Blaise Nkufo, aanvoerder en spits, komt er graag voor uit Vancouver.

En de Nederlandse spelers zijn er. Wout Brama, nog altijd in de selectie, Theo Janssen, Sander Boschker, Peter Wisgerhof. Ze komen 13 mei in Enschede herinneringen ophalen aan 2 mei 2010. Een theatercollege over het kampioenschap, ondersteund door de beroemde televisiebeelden, inclusief die van de al bijna even legendarische terugreis met al die enthousiaste Twente-fans langs de snelweg en Theo Janssen die uit de bus viel.

Munsterman blijft thuis

Volledig scherm IPTCBron © DTTC Enschede;NLD;The Netherlands;Enschede Eredivisie Kampioen FC Twente. Huldiging van Fc Twente spelers, bij de Grolsch Veste op Maandag 3 mei. editie : AL/Sport foto Wouter Borre WB20100503 © Wouter Borre

Ze gaan in gesprek met Eddy van der Ley. ,,Ik loop al meer dan een jaar met het idee rond. Tien jaar, daar moest ik iets mee.” De eerste die hij benaderde was Joop Munsterman, destijds voorzitter van FC Twente. In de wetenschap dat het moeilijk zou worden. ,,Hij heeft uiteindelijk besloten niet te komen. Ik heb hem bijna gestalkt, want deze avond gaat niet over de problemen van na het kampioenschap; dit gaat over dit magische moment in de clubgeschiedenis. Na de pauze is er ruimte voor vragen uit het publiek en daar is hij bang voor. Ik heb er begrip voor dat hij niet wil, al vind ik het donders jammer. Want hoe je het ook wendt of keert, zonder Joop was het niet gebeurd.”

Tot zijn grote geluk konden bijna alle anderen op zo korte termijn wel. Alleen Bryan Ruiz kan niet lijfelijk aanwezig zijn, wegens verplichtingen in Brazilië, maar langs digitale weg kan veel tegenwoordig.

20 jaar na vuurwerkramp

Waar Van der Ley wel mee zat was de datum. Op 13 mei is het twintig jaar geleden dat Enschede getroffen werd door de vuurwerkramp. ,,We moeten er maar iets moois in zien. Dat het kampioenschap heeft gezorgd voor de bevrijding van de regio”, zegt hij.

Hier komt bij dat de vuurwerkramp bij FC Twente extra gevoelig ligt omdat de club de dag na de ramp verplicht werd te spelen, uit tegen Feyenoord. ,,Nadien vonden veel spelers dat ze hadden moeten weigeren te spelen. Ze balen ervan dat ze toen geen statement hebben gemaakt.” Hij is van plan de vuurwerkramp tijdens het college te bespreken.

Verwacht wordt dat er veel belangstelling voor deze theateravond zal bestaan. Dus zou er op 14 mei een tweede voorstelling kunnen komen, al kleven daar mogelijk nadelen aan. Heel Twente leeft in ontkenning of hoopt dat het niet zover komt, maar het zou kunnen zijn dat, mocht FC Twente in de nacompetitie moeten uitkomen, op 14 mei moet worden gespeeld. ,,Daar gaan we maar niet vanuit, maar je weet nooit.” Dan zou het theatercollege om 18.00 uur kunnen, om daarna om 20.00 uur samen naar de wedstrijd te kijken. ,,Maar liever niet, dat snap je.”

De kaartverkoop voor 13 mei is begonnen via de website van het Wilminktheater