FC Twente neemt situatie rond uitvak onder de loep: ‘Afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gastvrijheid’

Lagere straffen voor Enschedese pedojagers die bejaarde man ontvoerden en afpersten

15 oktober ENSCHEDE/ARNHEM - Drie jonge pedojagers uit Enschede zijn in hoger beroep door het Gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot celstraffen van 33 en 30 maanden. Dat is iets lager dan het Openbaar Ministerie (OM) eerder had geëist tegen Daniël M en de broertjes Maikel en Christian I. Ook moeten ze het slachtoffer ruim acht duizend euro betalen als smartengeld.