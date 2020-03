FC Twente O12 dankzij eerste selectie, fans én gulle agenten naar toernooi in Turkije

De spelers haalden op allerlei manieren geld op voor hun droomreis. Keeper Jurre Meijer bezocht zelfs de wedstrijd PSV - FC Twente. De 11-jarige keeper ging mee in de supportersbus van SV Borne. De vereniging betaalde die dag het bier en de frisdrank, waardoor de meegereisde supporters geld overhielden om Jurre en zijn ploeggenoten financieel te steunen. Op een parkeerplaats ging hij langs bij de supportersbussen van Vak-P, Haaksbergen en Hengelo. Zelfs de toezichthoudende politieagenten deden een duit in het zakje. De totale opbrengt: ruim 800 euro.



En zo droeg elke speler zijn steentje bij aan de nu al unieke reis naar Turkije. Want die reis gaat er zeker komen. Dankzij het voetbalcircuit is het streefbedrag binnen. Hierdoor nemen de jonge spelers van FC Twente het over een maand op tegen de toekomstige sterren van Chelsea, Valencia en AC Milan.