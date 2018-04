FC Twente-spelers in actie tijdens Sander Boschkertoernooi

VideoENSCHEDE - Op het trainingscentrum in Hengelo was woensdagmiddag het jaarlijkse Sander Boschker toernooi. Teams bestonden uit een mix van gehandicapten en spelers van FC Twente. Bijna de hele selectie was aanwezig. De sfeer zat er goed in en dat zorgde voor veel blije gezichten.