FC Twente teleurgesteld in Feyenoord: ‘Tot laatste dag hoofd van Zerrouki op hol gebracht’

Geloofwaardig

Feyenoord zou zo'n acht miljoen euro over hebben gehad voor de middenvelder. „Maar het ging ons niet meer om het geld. Wel over onze geloofwaardigheid richting de club en de supporters”, zegt Streuer. „Hoe zou het overkomen als wij dit nog hadden gedaan, terwijl we constant hebben gezegd dat we niet willen verkopen?”

Moeite met Feyenoord

Streuer heeft moeite met de manier waarop Feyenoord te werk is gegaan richting Zerrouki. „Ik ben er wel teleurgesteld over dat ze tot de laatste dag het hoofd van die jongen op hol hebben gebracht”, zegt hij. „Feyenoord heeft meerdere keren de kans gehad om door te pakken. In de zomer, maar bijvoorbeeld ook in november toen de winterstop kwam. Als er een dan bod was neergelegd wat we niet hadden kunnen weigeren, was er wellicht een heel andere situatie ontstaan. Nu is het al die tijd blijven sluimeren.”