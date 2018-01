FC Twente voorziet problemen op spoor bij bekerwedstrijd dinsdag

'Fons Moeskops vernieuwde horecastad Enschede'

11:52 ENSCHEDE - Café Paddy's, van de maandag in Dubai overleden Fons Moeskops, is al jaren de drukste horecazaak op de Oude Markt. "Hij was vernieuwend voor de stad en had westerse branie", zegt Arjan Suers van café Jansen en Janssen.