FC Twente Vrouwen Enschedese sportploeg van het jaar

Twents Riwald Dakar team gaat met unieke hybride truck naar Dakar 2020

27 september ENSCHEDE - Het Twentse Riwald Dakar Team neemt met een unieke hybride rallytruck deel aan de Dakar-rally van 2020. Dat maakt het team deze vrijdagavond bekend, waarna de nieuwe truck is onthuld. De hybride offroad truck is ontwikkeld in samenwerking met het Tsjechische MKR Technology.