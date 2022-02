FC Twente waagt nieuwe poging om staantribune in Grolsch Veste te krijgen

ENSCHEDE - In 2016 werd er ‘serieus’ naar gekeken, maar kwam het er niet van. Nu gaat FC Twente een nieuwe poging wagen om een staantribune in de Grolsch Veste te krijgen. Op verzoek van de fans, die zo’n Engelse tribune liever vandaag dan morgen achter de goal zouden zien.

Ze waren te gevaarlijk, zo was de conclusie na de Hillsborough-ramp. In het stadion van Sheffield Wednesday wilden op 15 april 1989 te veel Liverpool-fans een en hetzelfde vak in, om te zien hoe hun club het zou doen in de halve finale van de FA Cup. Er ontstond paniek, grote paniek, omdat de supporters vooraan niet weg konden, terwijl ze van de achterkant maar bleven komen. Die dag betekende het einde aan de levens van 95 mensen. En aan de meeste staantribunes in Europa, om herhaling van zo’n tragedie te voorkomen.

Zowel de KNVB als de UEFA scherpte regelgeving aan, ook in het oude Diekman verdwenen in die jaren oude staantribunes. In capaciteit ging FC Twente terug, in veiligheid vooruit. Sinds de verhuizing naar het nieuwe Arke stadion, in 1998, dat later de Grolsch Veste werd, is alles officieel ‘zit’.

Andere clubs

Hoewel de wens er bij vele Nederlandse supporters al langer was, en het staande voetbal kijken nooit uit stadions verdween en ook gedoogd werd, duurde het tot 2016 voor de KNVB een pilot met staantribunes aandurfde. Heerenveen, PSV, Ajax en PEC Zwolle waren de eerste clubs die stoeltjes van hun tribunes haalden, in enkele vakken.

In de jaren daarop volgden meer clubs, waaronder Heracles Almelo, maar FC Twente niet. Plannen waren er wel, maar die belandden - onder meer door de degradatie en de financiële en personele gevolgen daarvan - in de ijskast. Nu komen ze daar weer uit. De club laat via de officiële kanalen weten dat de komende periode het onderzoek naar het realiseren van een staantribune nieuw leven wordt ingeblazen.

Volledig scherm Het oude Diekman stadion, waar FC Twente voor het laatst de beschikking had over staantribunes.

Nieuw onderzoek

‘Afgelopen jaren is er vaker over gesproken, maar heeft dit uiteindelijk geen vervolg gekregen. Aangezien de behoefte onder supporters nooit minder is geworden, gaan we hier dit seizoen een nieuw onderzoek naar doen.’ Een woordvoerder laat weten dat niet meteen de verwachting is dat er in het nieuwe seizoen al een staantribune zal zijn.

Vorig jaar nog werden clubs indirect verzocht hun staantribunes tijdelijk in de ban te doen. Niet vanwege bouwtechnische gevaren, maar door de pandemie. Minister Hugo de Jonge wilde in augustus af van ‘dat hossen op een kluitje’, het zou verspreiding van het coronavirus in de hand werken. Bij Heracles werden daarop in Vak Q, het staanvak, tijdelijk weer stoeltjes geplaatst.