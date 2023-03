FC Twente wint weer niet: puntje na doelpuntenspektakel tegen Heerenveen

Lezersbrieven ‘Hengelo heeft wel degelijk potentie om fors te groei­en’

In de krant van zaterdag bekritiseert voormalig burgemeester Kerckhaert van Hengelo de huidige wethouder Gerrits over diens ambitie om Hengelo te laten groeien naar 100.000 inwoners. Hoewel ik het niet gepast vind om je daar als oud-burgemeester over uit te laten doet de heer Kerckhaert net alsof hij hier als ‘demograaf’ een expert in is, nou dat hebben we gezien toen u zelf burgemeester was!