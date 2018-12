FC Twente zoekt nieuwe Woutjes Brama

Overvolle collegeza­len bij de UT: ‘het is dringen voor een plekje’

8:06 ENSCHEDE - Studenten die bij de deur van een collegezaal blijven staan omdat er geen plek is, studenten die in het gangpad moeten zitten: het is woekeren met de ruimte bij de Universiteit Twente. Twee partijen in de universiteitsraad, UReka en DAS, zijn het zat en hebben aan de bel getrokken.