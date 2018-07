FC Twentesupporters: 'Enschede kan club niet laten vallen'

Door Saxion terugge­trok­ken interview over genocide hier te lezen

7 juli ENSCHEDE - Studente Shayno Numansen beschuldigt Saxion Hogeschool ervan censuur te plegen, naar aanleiding van een documentaire die ze vorig jaar maakte over de Aramese genocide in 1915. Saxion ontkent, politieke partijen vragen de Tweede Kamer om opheldering. Numansen werd geïnterviewd voor Sax.nu, de onafhankelijke redactie van de school. Dat interview werd teruggetrokken, maar is nu op deze website te lezen.