Feitje! Enschede heeft een vinexwijk en dit houdt het in

Hoe een vluchtelin­gen­kind uit Enschede Europa’s grootste leveran­cier van keukenappa­ra­tuur werd

In het Twentse zakenleven is hij vrijwel onbekend, maar vlak over de Duitse grens bouwde Marcus Inan (52) uit Enschede met zijn compagnon de grootste handel in professionele keukenapparatuur van Europa op. De omzet bedraagt zo’n 300 miljoen euro en er werken 475 mensen. Stiekem droomt hij ervan met GGM Gastro de grootste ter wereld te worden.