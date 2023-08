Fietser gewond bij ongeval in Boekelo

indebuurt.nl Buitenkij­ken bij Bjorn en Leonie in Slangen­beek: 'De overkap­ping is een fijne plek om te borrelen'

Het was de grote droom van Bjorn: een ruime overkapping in de tuin. Gezellig borrelen met vrienden, de barbecue aan en tot in de late uurtjes proosten aan de bar. Wat doe je als de bouwpakketten voor een overkapping niet de goede maten hebben voor jouw tuin? Dan pak je zelf een hamer en zaag.