Films Twentse textielfamilies nu online: ‘Beelden van een verdwenen wereld’

„Oom Han is een gekoesterde naam in de familie. Hij was motorordonnans in het Nederlandse leger. Later in de oorlog is hij als geheim agent boven Nederland vanuit een vliegtuig gedropt. Hij werd verraden en is in het concentratiekamp Mauthausen gestorven. Toen ik hem voor het eerst op deze bewegende beelden zag, was ik echt geraakt. Zo, op die motorfiets, is hij uit onze familie weggereden.”