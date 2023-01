Finalisten in De Slimste Mens weten bizar weinig over Twente: ‘Zwarte Cross? Achterhoek?’

MET VIDEO Waar Twentse textielba­ron ontspande, wonen nu vleermui­zen

Zijn imago is niet best. De vleermuis wordt vaak afgebeeld met angstaanjagend scherpe tanden. Scherend door de lucht, als een vampier op zoek naar een prooi. Maar is het dier echt zo agressief? Nee, zegt boswachter Irene van der Linde. Met haar gaan we vleermuizen tellen in een mysterieuze kelder in Vasse. Zonder beschermende handschoenen aan.

10:34