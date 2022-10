Flinke brand op dak van Moneybird in Enschede: ‘Had veel erger kunnen aflopen’

Medewerkers van Moneybird werden maandagmiddag gebeld door hun buren in een naastgelegen pand: ‘Weten jullie wel dat jullie pand in brand staat? ’ Het antwoord: nee, nog niet. Op het dak van het gebouw aan de Moutlaan in Enschede - Roombeek - woedde op dat moment al een brand. Niet veel later ging ook het interne alarm af.

Verdieping vol rook

‘Bedrijfsvoering niet in gevaar’

Hij zegt dat het met de schrik wel meevalt. „Ik was niet in het pand, werd gebeld door de buren. Ben wel razendsnel hier naartoe gekomen. Maar dit had veel erger gekund. De bovenste verdieping stond wel onder rook, we zullen de schade moeten opmaken. We hebben één voordeel: dat is dat we allemaal thuis kunnen werken. De bedrijfsvoering komt sowieso niet in gevaar.”