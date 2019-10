Flinke tegenslag: Twentse zonneauto onherstelbaar beschadigd

Met 31 man sterk zijn op dit moment in Australië, voor de race van hun leven. Maar die missie dreigt op voorhand al een verloren race te worden. De zonneauto van Solar Team Twente - de Red E - is twee weken voor de start van de race beschadigd geraakt. Onherstelbaar beschadigd. “We zijn ontzettend geschrokken. Ons zonnepaneel heeft de beste cellen die er zijn, maar door de beschadiging kunnen we niet meer het optimale uit die cellen halen”, vertelt elektrotechnicus Rob Kräwinkel. De beschadiging zit precies op een van de meest optimale locaties van het paneel.



Het zonnepaneel - afkomstig uit de ruimtevaart - was juist het paradepaardje van het studententeam en moest 'Twente’ de eerste zege ooit in de World Solar Challenge gaan opleveren. Die gaat over twee weken van start in Darwin. Het zonnepaneel repareren zit er voor die tijd niet meer in, legt Gearte Nynke Noteboom uit. “Dan zouden we het laminaat wat erover ligt er helemaal af moeten halen, en dat heeft weer invloed op tal van andere factoren. Dat is gewoon niet handig.” De oorzaak van de schade is tot dusver onbekend en wordt onderzocht.