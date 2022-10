Forse aanrijding tussen twee auto's op Varviksingel in Enschede, brandweer opgeroepen ter assistentie

Karakteris­tie­ke pand Schmeing aan de grens behouden: Claus Duesmann opent er café en bakkerij

GLANERBRUG/GRONAU - Een brand beschadigde in december 2017 delen van de voormalige herberg Schmeing, bij de grensovergang in Glanerbrug. „Iedereen zou er waarschijnlijk begrip voor hebben gehad als we het hadden laten slopen”, zei Bernhard Schmeing. Maar dat gebeurde niet.

18 oktober