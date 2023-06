Fotograaf Engelbert Visscher legt portretten vast voor 250 jaar: ‘In drie seconden klaar voor de eeuwigheid’

Zijn grootste compliment kreeg hij ooit van dat 10-jarige meisje dat op school werd gepest. Samen met haar moeder verscheen ze in zijn studio. „Ik zag haar zitten. Kwetsbaar. Ik deed wat ik altijd doe. Vertellen over de techniek die ik gebruik, vragen of ze 3 seconden helemaal stil zou kunnen zitten. Later in de doka zag ze haar eigen beeltenis langzaam opdoemen in het donker. Dat is, ook voor mij, altijd weer een magisch moment. Ze zei op dat moment niets, maar later in de auto wel. ‘Mama’, zei ze, ‘deze foto laat zien hoe ik me van binnen voel’.”