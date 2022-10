Fractievoorzitter VVD Overijssel stopt na aankondiging vertrek Van Haaf

OLDENZAAL/ZWOLLE – Gedeputeerde Monique van Haaf keert na de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar niet terug. Zij kondigde zaterdag in de Algemene Ledenvergadering van de VVD Overijssel haar afscheid aan. Ook fractievoorzitter Lex Schukking stopt. Erwin Hoogland, nu nog Statenlid in Zuid-Holland, is in maart lijsttrekker.

Van Haaf is in maart acht jaar gedeputeerde geweest voor de VVD in Overijssel. Haar aangekondigde vertrek lijkt voor fractievoorzitter Lex Schukking uit Oldenzaal de reden óók te stoppen. Hij liet maandagavond middels een persbericht weten dat hij het vertrek van Van Haaf betreurt.

„Als team zijn we in staat geweest een zeer grote gunfactor binnen zowel Provinciale Staten als het College van Gedeputeerde Staten op te bouwen. Mede hierdoor zijn de meeste punten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd, daarvoor mijn complimenten aan dit VVD-team. Vanwege dit succes, kostte het mij veel moeite om tot het besluit te komen me niet meer te kandideren. Daarnaast vind ik het bijzonder spijtig dat Monique van Haaf niet beschikbaar is voor een derde periode en er mede daardoor belangrijke kennis verloren gaat en er geen garantie voor continuïteit voor de Overijsselse VVD is”, aldus Schukking.

De vertrekkend fractievoorzitter lijkt daarmee niet gelukkig te zijn met de keuze voor de nieuwe leider van de Overijsselse VVD. Dat is Erwin Hoogland geworden, die zaterdag de enige kandidaat was voor die rol. Hoogland zit nu nog in Provinciale Staten van Zuid-Holland, maar staat op het punt te verhuizen naar Twente. Hij zat vanaf 2007 ook al eens een periode in Provinciale Staten van Overijssel.