Fractievoorzitters komen bijeen na ophef ‘schietgebaar’ tijdens asieldebat in Enschede

Hoe goksites en gemeente­lij­ke regels het leven van een kwetsbaar stel uit Enschede verwoestte: ‘Dit is een tragedie’

ENSCHEDE - Zij is oud-militair, getraumatiseerd na een buitenlandse missie in dienst van het Nederlandse leger. Hij is oud-crimineel, gokverslaafd. Het stel slaagde er jarenlang aardig in elkaar op de been te houden. Maar de gemeente Enschede strafte zijn gokverslaving keihard af, zo blijkt uit een vonnis van de rechtbank Almelo. Met dramatische gevolgen.

1 juli