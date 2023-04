Fundaparel: voormalig woonboerderij in een modern jasje

Wachtlijst te lijf: Haaksberge­naar krijgt mogelijk voorrang bij nieuwe woningen in oud schoolge­bouw

Dertig sociale huurwoningen in de voormalige Theo Scholteschool aan de Van Brakelstraat in Haaksbergen: dat is de ambitie van woningcorporatie Domijn en de gemeente. Als de nieuwbouw gereed is, krijgen Haaksbergenaren mogelijk voorrang bij de verloting.