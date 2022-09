Futuristisch Feest in Rijksmuseum Twenthe

Met video Deze Tukker bouwt paradijs voor verwaar­loos­de paarden: ‘Je wilt niet weten wat voor ellende Johnny achter de rug heeft’

AMBT DELDEN - Heel even sloeg de wanhoop toe. Henk ten Napel zag zijn levenswerk in gevaar komen omdat paarden dakloos dreigden te raken. De Enschedeër en zijn vrijwilligers hebben in Ambt Delden een nieuw onderkomen gevonden: „Dit is een paradijs.’’

11:23