Futuristischer dan de Italiaanse futuristen is de mensheid nooit meer geweest: ‘Zelfs de pasta was niet heilig’

Door koolzuurte­kort komt Twents en Achter­hoeks bier in gevaar: ‘Als dit aanhoudt, zorgt het zeker voor problemen’

ENSCHEDE/GROENLO - Kleine brouwerijen in de regio luiden de noodklok. Er is een groot tekort aan koolzuur. De productie van bier, frisdrank en diepvriesproducten komt daardoor in het gedrang. Wordt een biertje onbetaalbaar en kan het überhaupt nog wel gebrouwen worden?

22 september