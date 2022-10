Gedeeltelijke zonsverduistering ook in Twente goed te zien: ‘Is dit een bijzondere reclame van Apple?’

FOTOSERIE | Met videoENSCHEDE - De gedeeltelijke zonsverduistering is vandaag ook in Twente goed zichtbaar. Meerdere fotografen wisten het natuurfenomeen vast te leggen. Ze maken wel gebruik van een speciaal filter, want de zonverduistering met het blote oog bekijken, kan zorgen voor permanente oogschade.

Nee het is geen bijzondere reclame van Apple, zoals Ard Egberts met een knipoog op Twitter suggereert. De zon is vandaag deels verduisterd. De zonsverduistering begon dinsdagochtend om 11.08 uur. Rond het middaguur, om 12.05 uur stipt, is zij op haar hoogtepunt en is bijna een kwart van de zon in Nederland bedekt door de maan. Om 13.03 uur is de maan weer volledig voor de zon weggetrokken.

Volledig scherm Dennis Bakker wist de gedeeltelijke zonsverduistering in Twente vast te leggen. © Dennis Bakker

Heb jij de gedeeltelijke zonsverduistering ook weten vast te leggen? Stuur dan je mooiste foto onder vermelding van je naam naar internet@tubantia.nl. De mooiste inzendingen plaatsen we in dit artikel.

ND-filter en eclipsbrilletjes

Fotograaf Dennis Bakker wist het natuurfenomeen vast te leggen in Hoge Boekel, het buitengebied van Enschede. Hij gebruikte een speciaal ND-filter op zijn camera. De Neutral Density zorgt ervoor dat de belichting van een opname over het gehele beeldoppervlak verzwakt wordt. Wie de zonverduistering zelf wil zien kan gebruik maken van een speciale eclipsbril. Die houdt de meest schadelijke uv- en infraroodstraling tegen.



Vaak als in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering is, schuift de maan elders in de wereld volledig voor de zon. Maar niet dit jaar. In delen van Rusland is de zon wel voor meer dan de helft bedekt, met op het beste plekje 82 procent. Het wordt daar dus wel erg donker.

Volledig scherm - © Maaike Beernink

Volgende zonsverduisteringen

Heb jij de gedeeltelijke zonsverduistering vandaag gemist? Geen paniek. Over 2,5 jaar, op 29 maart 2025 is de volgende alweer. Daarna zijn er zonsverduisteringen op 12 augustus 2026, 2 augustus 2027 en 26 januari 2028. Donker gaat het niet worden, want daarvoor moet de zon bijna geheel verduisterd zijn. Dat gebeurde voor het laatst in mei 1715. De volgende totale eclips is in oktober 2135.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Volledig scherm - © Stefan van Houten

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.