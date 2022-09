Geen bewijs van hennepplantage in winkelruimte Enschedese ondernemer, rechtbank spreekt hem vrij

Flinke klapper in Enschede: auto en scooter botsen, scooterrij­der gewond

ENSCHEDE - Een scooterrijder is dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Enschede. Het ongeluk gebeurde omstreeks kwart over zeven op de kruising van de Hoge Boekelerweg en Lonnekerweg.

20:23