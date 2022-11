Geen geld, toch Arno Wargerink-tribune bij Unisson in Boekelo: ‘Hebben we op zijn sterfbed beloofd’

recht en rechtvaardigheid Smarten­geld voor blauw oog, daar ziet rechter geen brood in

Rechters geven met hun vonnissen grenzen aan. Wanneer wordt een simpele handeling onrechtmatig en is correctie vereist? In deze rubriek over rechtspraak neemt oud-docent recht en geschiedenis Bert Jannink uit Enschede u mee naar bijzondere uitspraken. Bijvoorbeeld die ruzie tussen twee mannen: wanneer is er sprake van geestelijk letsel?

20 november