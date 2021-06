Geen grote schermen dit EK? Deze ‘thuiskijkbunkers’ in Twente hebben dé oplossing: ‘Zo kan het wél’

Boeing met Oranje Leeuwinnen aan boord vertrokken vanaf Twente Airport

7 juni ENSCHEDE - Een Boeing over zien of horen vliegen maandagmorgen in omgeving Enschede? Grote kans dat die gevuld was met de beste voetbalsters van Nederland. De Oranje Leeuwinnen vertrokken namelijk maandagmorgen per vliegtuig vanaf Twente Airport naar Italië.