Geen misstap voor Sparta Enschede op eerste speeldag

OM: ‘Criminele groep smokkelde drie jaar lang coke van Curaçao naar Twente en de Achterhoek’

De omvang van de cocaïnelijn tussen Curaçao en Twente en de Achterhoek die de politie in juni oprolde is groter dan het eerder leek. Volgens het OM haalde de criminele organisatie drie jaar lang om de zes maanden een container naar het oosten. In totaal gaat het om 674 kilo. Zes verdachten uit onder andere Hengelo, Schiedam en de Achterhoek blijven vast zitten.

21 september