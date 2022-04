Geen recordpogingen, wel volop sfeer rond paasvuur Twekkelo

Gewonde bij steekinci­dent in Enschede, ‘politie zoekt broer slachtof­fer’

ENSCHEDE - Bij een steekincident aan de Langelobrink in Enschede is maandagmiddag een man gewond geraakt. Het slachtoffer werd in zijn been gestoken. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

