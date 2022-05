Geen ‘scherpe messen’ meer in keuken na dodelijke steekpartij Bredase jeugdgevangenis waarbij Enschedeër (19) omkwam

In de jeugdgevangenissen is het gebruik van scherpe messen in keukens tijdelijk verboden. Het is een van de maatregelen die justitie neemt om ernstige incidenten te voorkomen. Half april vond in de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker een steekpartij plaats waarbij een 19-jarige gevangene overleed.

Het verbod, zo laat de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI), heeft betrekking op ‘messen waarmee tijdens kookactiviteiten vlees of groente wordt gesneden'. ,,Als er gekookt wordt door jongeren, gebeurt dit voortaan met voorgesneden vlees en groenten", aldus de RJJI. ,,De schilmesjes om fruit en aardappels te schillen worden vervangen door dunschillers.”

Bestekmes

Een bestekmes om de boterham te kunnen smeren, blijft gewoon beschikbaar. ,,In overleg met de afdeling onderwijs wordt besproken hoe tijdens de hout- en metaalbewerkingslessen wordt omgegaan met de diverse gereedschappen die mogelijk als steekwapen gebruikt kunnen worden.”

Met deze ingrijpende maatregel wil de RJJI het risico op nieuw, ernstige steekincidenten zoveel mogelijk beperken. De maatregel om scherpe messen te verbieden duurt in elk geval een half jaar en zal geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.

Verdachte direct aangehouden

In Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten er op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie of voor jeugddetentie en zitten een straf van maximaal twee jaar uit. Op 15 april ging het mis toen de 19-jarige Louc uit Enschede het slachtoffer werd van een steekpartij. Een één jaar jongere verdachte, afkomstig uit Den Haag, werd direct aangehouden. Een 20-jarige medegevangene raakte gewond.

De RJJI zegt dat de steekpartij en eerdere ernstige incidenten in jeugdgevangenissen aanleiding is geweest om gesprekken aan te gaan met medewerkers, leidinggevenden, ondernemingsraad en andere betrokkenen. Een en ander heeft geresulteerd in zes maatregelen om ‘veiligheid en leefbaarheid voor personeel en jongeren te verbeteren'.

Signaleringslijst

Naast het tijdelijke verbod op het gebruik van messen is sprake van een een zogeheten signaleringslijst ‘mentale status jongere'. De groepsleiding in een jeugdgevangenis kan aan de hand daarvan bepalen of het verantwoord is om een jongere onderwijs te laten volgen, te laten koken of naar een stageplek te laten gaan.

Verder wordt meer aandacht besteed aan het coachen van personeel. ,,Een team van specialisten van binnen en buiten de RJJI zal onze processen, regels en gewoonten kritisch bekijken en met de groepsleiding in gesprek gaan. Wat werkt wel, wat werkt niet, wat kan anders of beter als het gaat om veiligheid op de groep?” Ook wordt de groepsaanpak onder de loep genomen. ,,Er wordt al vele jaren gewerkt met acht tot tien jongeren op één groep. Omdat de doelgroep aantoonbaar is verandert en verhard, wordt de groepsaanpak op bestuurlijk niveau opnieuw onderwerp van gesprek gemaakt.”

De RJJI merkt op dat incidenten zoals in Den Hey-Acker een deuk in het imago van jeugdgevangenissen veroorzaakt. ,,Daarom zullen we ons buigen over de vraag hoe we ons imago kunnen verbeteren.”