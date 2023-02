Geen windmolens in Broekheurne, maar toch ineens een infoavond: alle vertrouwen is weg

met video / update Overleden chauffeur in cabine van vrachtwa­gen in Enschede aangetrof­fen, geen misdrijf

De vrachtwagenchauffeur die zondagavond levenloos in zijn cabine werd aangetroffen, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie maandagochtend, nadat de chauffeur de avond eerder werd gevonden door een collega. De eigenaar van het bedrijf reageert aangeslagen. „Dit is het ergste wat je kan overkomen.”