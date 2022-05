Gemeente Enschede sluit twee horecazaken in binnenstad in verband met politieonderzoek

Celstraf voor Enschedeër A. (23) na aanranden meisje in trein

VROOMSHOOP/ALMELO - Controleurs van Blauwnet treffen in oktober 2020 een angstig jong meisje aan in de trein van Almelo naar Vroomshoop. Ze zit klem tussen twee mannen en vraagt of ze alsjeblieft ergens anders mag zitten. Als ze met een van de controleurs meegaat vertelt ze dat ze zojuist is aangerand.

24 mei