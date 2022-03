Gemist? 45 strooiwagens Twente Milieu paraat voor nacht vol sneeuw & vrouw (19) aangehouden na schietincident

Hè, nu ineens wel camera’s bij de Enschedese fietstun­nels? ‘Fantas­tisch, hier hebben we jaren voor gestreden’

ENSCHEDE - Na jarenlang politiek en juridisch gesteggel hangen ze er ineens: camera’s bij een van de twee omstreden fietstunnels in Enschede-Zuid. Let wel: dit is een testfase, dus het systeem is nog niet actief.

