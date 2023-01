Gemist? Aanhoudingen na aanslag met vuurwerkbom in Hengelo & Frans op den Bult heeft nieuwe eigenaren

Meerdere inbraken in bedrijfs­bus­jes Harbrink­hoek: ‘In sommige gevallen gereed­schap gestolen’

HARBRINKHOEK - Harbrinkhoek is afgelopen weekeinde het doelwit geworden van gereedschapsdieven. Er is, vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag, ingebroken in meerdere bedrijfsbusjes.

15:39