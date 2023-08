Gemist? Acht Twentse hooligans van bed gelicht & boete voor Hengeloër die eigen laadpaal liet plaatsen

exclusief interview Pieter Omtzigt over deelname aan verkiezin­gen: ‘De grootste worden is niet het doel’

Het is officieel: Pieter Omtzigt doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in november met zijn eigen partij. Zaterdagochtend heeft hij bij de notaris Nieuw Sociaal Contract opgericht. In een exclusief interview met Tubantia vertelt hij hoe hij zo ver is gekomen na zijn burn-out. Over zijn inhoudelijke idealen, hoe hij die wil verwezenlijken en met wie. En ook, met wie niet.