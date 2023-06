Gemist? Anne uit Almelo beste schilder van Nederland & schok voor Imke uit Ootmarsum in zoektocht naar woning

Cateringbe­drijf ‘onverbe­ter­lij­ke’ oplichter Johan S. uit Hengelo failliet

Woensdag verklaarde de rechtbank in Almelo het cateringbedrijf van Johan S. uit Hengelo failliet. De man is meermalen veroordeeld voor oplichting. Nieuwe aangiftes zijn in behandeling. „Ga niet met deze man in zee,” waarschuwde de politie.