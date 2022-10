Gemist? Beroemd zeilschip De Tukker vaart weer & azc-crisis in Tubbergen houdt aan

Haaksberg­se kroeg omgetoverd tot kinderdag­ver­blijf Bloem & Groei: ‘Zo’n twee jaar lang waren we bijna 24/7 bezig’

Hun kluskleren hebben ze opgeruimd. Eindelijk. Drie maanden zonder kinderen was afzien voor Corine Assink-Bloem (61) en Merle Wielens (24). In die tijd toverden ze het voormalige café Mos in Haaksbergen om tot het kinderdagverblijf Bloem & Groei. Vanaf maandag is de ex-kroeg het domein van kinderen.

15:07