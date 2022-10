Je mening geven over Technology Base en vliegveld Twente? Dan moet je woensdag­avond naar Zwolle

Een belangrijke politieke vergadering over de toekomst van bedrijventerrein Technology Base en Vliegveld Twente heeft plaats in … Zwolle. Wie er iets over wil zeggen, moet daar woensdagavond om 19.00 uur aanwezig zijn. „Deze vergadering hoort in Enschede thuis”, zegt Geertjan Takkenkamp van de stichting Lonnekerberg.

