Gemist? Buitenlands personeel aan de slag in Twentse zorg en ontslagen bij RTV Oost zorgen voor emoties

Rubriek Recht en Rechtvaardigheid Wie een brandstich­ter wegstuurt uit een psychiatri­sche inrichting, moet zelf op de blaren zitten

Rechters geven met hun vonnissen grenzen aan. Wanneer wordt een simpele handeling onrechtmatig en is correctie vereist? In deze rubriek over rechtspraak neemt oud-docent recht en geschiedenis Bert Jannink uit Enschede u mee naar bijzondere uitspraken. Bijvoorbeeld: wie is er aansprakelijk als een psychiatrisch patiënt een woonhuis in brand steekt?

11 december