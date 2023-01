Gemist? Buitenseks in Enschede blijkt overval & wat gebeurde er bij de mishandeling op station Borne?

Appartemen­ten in Stads­hart-pand aan Steen­straat in Oldenzaal zijn oké, maar buren balen van penthouse

OLDENZAAL - Zeven appartementen inclusief een penthouse in het voormalige Stadshart-pand aan de Steenstraat? In het gemeentehuis zien ze die transformatie wel zitten. Maar een aantal buren is minder blij met de komst van het penthouse. Zij raken een deel van hun vrije uitzicht kwijt.

