Gemist? De selectie van Remko Pasveer voor het WK ‘slaat nergens op’ & en vliegen er ufo's boven Twente?

Twents Liquidatieproces Strijd om de macht in Twentse onderwe­reld leidde tot gewetenlo­ze aanslagen met Satudarah als middelpunt

BADHOEVEDORP - Op dag drie van het Twents liquidatieproces in de beveiligde rechtbank op Schiphol gaven de hoofdverdachten Simo D. (42) en Marcus T. (34) deels opening van zaken over hun rol in de vete met de verboden motorclub Satudarah. De strijd om de macht in de Twente onderwereld bleek een van de katalysatoren voor een gewelddadige strijd.

10 november