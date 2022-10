Gemist? Flatbewoners in deze regio hebben pech qua energiekosten en supermarkt in Almelo overvallen

MET VIDEO Jeroen uit Enschede haalt zijn enorme zonnebloem neer: ‘Hij is onthoofd!’

ENSCHEDE - Jeroen van der Velde stond gisteravond voor zijn hoogste zonnebloem, keek ernaar en wist dat-ie een dag later neer zou gaan. Voor het meetmoment, waarvoor hij deze zomer alles opzij had gezet. „Ik wist dat het pijn ging doen.” Om te weten of de bloem een recordhoogte heeft moet ie nou eenmaal plat op de grond gemeten worden.

29 september