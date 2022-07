Gemist? Geen gehaktballetjes na vijf uur bij Ikea in Hengelo & is de stijging van de huizenprijzen in Twente voorbij?

Einde van stijgende huizenprijzen in Twente in zicht? ‘Er is iets minder concurrentie’ | Hoe lang stijgen de prijzen van koopwoningen in Overijssel nog? Recente cijfers van het CBS laten zien dat het einde daarvan in zicht lijkt. Hoewel de verkoopbedragen afgelopen kwartaal nog fors hoger lagen dan een jaar eerder, vlakt de stijging af. „Er zit weer stabiliteit in de markt.”