Gemist? Heibel om warmtepomp in Manderveen & zeldzame vogel strijkt neer in Twents natuurgebied

Keep Them Rolling wil het verhaal levend houden: ‘Kinderen vragen weleens of we gek op oorlog zijn’

Nu er bijna geen veteranen meer in leven zijn, wil Keep Them Rolling het oorlogsverhaal blijven vertellen. Dus streek een ‘rijdend museum’ van bijna 300 jeeps, vrachtwagens, motoren en tanks neer op het motorcross terrein van Haaksbergen. Om van daaruit door de Achterhoek te toeren.