Gemist? Hengelose huisjesmelker weer over de schreef & Twente wil zeggenschap over inzameling plastic terug

nieuwsupdate Elkaar ontmoeten bij een patatje oorlog, een gele kaart voor makelaars­zoon Ten AARGH (en hoe je betaalbaar kunt wonen in Haaksber­gen)

Geestig, hoe ze in the UK krantenkoppen in chocoladeletterformaat verzinnen over de Haaksbergse makelaarszoon die United boss werd. Over makelaars gesproken: de gemiddelde verkoopprijs is in Haaksbergen het minst gestegen van heel Twente. Op Valentijnsdag kwamen er twee pareltjes bij die het gemiddelde van 373.700 euro flink drukken...