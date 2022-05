Gemist? Jans genomineerd voor Rinus Michels Award & fataal auto-ongeluk in Markelo drama voor jonge vriendengroep

Pompstati­on­hou­der Harold uit Glanerbrug over extreem lage Duitse benzine­prijs: ‘Is dit nu één Europa?’

GLANERBRUG - „Is dit nu één Europa?”, vraagt pomphouder Harold ten Thij zich af. Duitsland verlaagt het accijns op brandstof waardoor er prijsverschillen van tegen de 50 cent per liter ontstaan. „Maar we hebben wel meer stormen doorstaan”, zegt de eigenaar van Shell Ten Thij in Glanerbrug. „Veel mensen gaan toch voor het gemak.”

10:31