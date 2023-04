Gemist? Je moet in Twente eerst familie vragen om huishoudelijke hulp & verdachte in moordzaak vrij

Stagnatie van baby’s tot aan babyboo­mers

Aan de gevel van het ZGT, filiaal Hengelo, hangt een lila spandoek met een rijmende tekst. Letterlijk reproduceren lukt even niet, het poëem gaat iets in de trant van: ‘Wie een nieuwe heup wil of een nieuwe knie. Jammer, personeel is er nie’.