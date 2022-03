Gemist? Lithium Werks verkocht & Daarlervener Tom haalt de eindstreep in Kamp van Koningsbrugge

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van woensdag 16 maart.

Bloem en zonnebloemolie schaars in supermarkt - Gewone bloem en zonnebloemolie zijn in de Twentse supermarkten zo goed als uitverkocht. Leveringsproblemen en hamsterende consumenten zorgen voor lege schappen. En dat probleem is voorlopig niet opgelost.

Man uit Enschede langer vast voor dood plaatsgenoot - De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 66-jarige man uit Enschede blijft 90 dagen langer in voorlopige hechtenis. Dat besloot de raadkamer van de rechtbank in Almelo vandaag. De 31-jarige verdachte uit Enschede blijft vastzitten tot zijn eerste strafzitting.

Tom Hallink (28) uit Daarlerveen haalt de eindstreep bij Kamp van Koningsbrugge en is commandowaardig | Wekenlang was Tom Hallink (28) uit Daarlerveen te volgen in het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Daar moest hij keer op keer laten zien dat hij goed genoeg is voor de Special Forces, de elite-eenheid van het leger. Met succes haalde hij de eindstreep. „Ik ben hartstikke trots op mezelf.”

Uit Hengelo gestolen paard teruggevonden - De gestolen schimmel Talento stond te koop in het Noord-Brabantse Nuenen. Dankzij alerte tipgevers kwam de politie de witte viervoeter op het spoor. Talento verkeerd in goede gezondheid. Het onderzoek is nog in volle gang.

Mestvergister Twence kan gaan beginnen - Bij de nieuwe mestvergister van Twence in Zenderen is woensdag de eerste varkensmest aangeleverd. Daarmee kan het vergistingsproces van de installatie langzaam opgestart worden. In de vergister op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt moet straks jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerkt gaan worden. De eerste varkensmest die nu aangeleverd is, is voor de eerste fase van het proces. Daarbij wordt de mestvergisting langzaam opgestart.

Liveblog gemeenteraadsverkiezingen | Tot 21.00 uur kunnen inwoners van Twente en de Achterhoek hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In een liveblog houden we je op de hoogte over nieuws, opmerkelijke gebeurtenissen en andere zaken rond de verkiezingen in Twente en de Achterhoek.

De Stembus van Tubantia was vandaag voor het laatst onderweg en deed onder meer Enschede, Oldenzaal en Losser aan.

Lithium Werks verkocht aan bedrijf uit India, einde van aspiraties in Twente | Lithium Werks, het batterijbedrijf dat in 2018 een lening van 7,5 miljoen euro kreeg voor een plan dat volledig mislukte, is verkocht aan een Indiaas bedrijf. Het is onduidelijk of Overijssel en Twente ooit nog iets terugzien van die lening.

Weekgemiddelde positieve coronatests blijft dalen | Het weekgemiddelde van het aantal positieve coronatests daalt voor de vijfde dag op rij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft woensdag 60.291 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er zo’n 14.000 minder dan woensdag een week geleden. Het weekgemiddelde daalt naar gemiddeld 59.322 positieve tests per dag. Dinsdag lag dit gemiddelde op 61.322.

Zeventig vluchtelingen uit Oekraïne op weg naar Twente: ‘Elke dag telt’ | Een bus vol met Oekraïense vluchtelingen - voornamelijk vrouwen en kinderen - maakt zich deze woensdag klaar voor vertrek naar Twente. Zo’n 70 oorlogsvluchtelingen nemen donderdag, een week eerder dan verwacht, hun intrek in De Zwanenhof in Zenderen. „We wilden niet langer wachten. Elke dag telt.”